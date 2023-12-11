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Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы региональной повестки

Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы региональной повестки Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Гусейном Амиром Абдуллахианом.
В регионе
11 декабря 2023 г. 22:52
Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы региональной повестки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Ирана.

Согласно информации, министры затронули некоторые вопросы двусторонних отношений, а также вопросы региональной повестки, в том числе ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Стороны также обсудили итоги визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву, где он провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В этом контексте Абдоллахиан подчеркнул необходимость продолжать консультации между высокопоставленными лицами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər

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