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    Главы МИД России и Ирана обсудили условия для преодоления кризиса в Сирии

    Стороны подтвердили приверженность исключительно мирному политическому урегулированию в САР

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммед Джавад Зариф поговорили по телефону и обсудили ситуацию в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    "В ходе беседы было продолжено обсуждение дальнейших международных шагов по созданию условий для разблокирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что стороны подтвердили "приверженность исключительно мирному политическому урегулированию в САР на основе взаимного согласия всех этноконфессиональных и политических групп страны".

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