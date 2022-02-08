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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.
В регионе
8 февраля 2022 г. 17:46
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Russia, Iran mull situation around JCPOA

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