О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Южном Кавказе

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Южном Кавказе Главы МИД России и Ирана, Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан, в четверг в Москве провели переговоры, "сверив часы" по ключевым темам региональной проблематики, включая Афганистан, Сирию, Закавказье и Каспий.
В регионе
20 января 2022 г. 20:45
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Южном Кавказе

Главы МИД России и Ирана, Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан, в четверг в Москве провели переговоры, "сверив часы" по ключевым темам региональной проблематики, включая Афганистан, Сирию, Закавказье и Каспий.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Переговоры состоялись в рамках рабочего визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.

Министры отметили, что первый визит в Москву Раиси в статусе президента Ирана открывает новую страницу в развитии двусторонних связей, создает прочный фундамент для углубления многопланового сотрудничества между странами.

В ходе беседы Лавров и Абдоллахиан затронули отдельные вопросы мировой политики, перспективы развития российско-иранского взаимодействия, включая развитие политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов.

Главы МИД двух стран уделили пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Они подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации.

Министры условились продолжать регулярный диалог по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran XİN başçıları Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Эрдоган подтвердил, что Турция хочет провести встречу Путина с Зеленским
Эрдоган подтвердил, что Турция хочет провести встречу Путина с Зеленским
20 января 2022 г. 20:35
Внешний долг России вырос до $478 млрд
Внешний долг России вырос до $478 млрд
20 января 2022 г. 18:21
В Тбилиси прошло мероприятие, приуроченное к годовщине трагедии 20 Января
ФотоВ Тбилиси прошло мероприятие, приуроченное к годовщине трагедии 20 Января
20 января 2022 г. 17:55
МИД Армении прокомментировал приглашение страны на форум в Анталии
МИД Армении прокомментировал приглашение страны на форум в Анталии
20 января 2022 г. 17:07
В России за сутки от коронавируса умерли 684 человека
В России за сутки от коронавируса умерли 684 человека
20 января 2022 г. 14:41
Тегеран и Москва создадут линию поддержки в 5 млрд долларов
Тегеран и Москва создадут линию поддержки в 5 млрд долларов
20 января 2022 г. 14:37
Песков: Встреча лидеров США и РФ может состояться после получения ответа от Вашингтона
Песков: Встреча лидеров США и РФ может состояться после получения ответа от Вашингтона
20 января 2022 г. 13:40
В Молдове ввели режим ЧП на 60 дней в области энергетики
В Молдове ввели режим ЧП на 60 дней в области энергетики
20 января 2022 г. 13:36
МИД РФ: Двусторонние связи Украины и Азербайджана - это суверенное право двух стран
МИД РФ: Двусторонние связи Украины и Азербайджана - это суверенное право двух стран
20 января 2022 г. 13:29
В Армении за сутки выявлен 621 случай заражения COVID-19
В Армении за сутки выявлен 621 случай заражения COVID-19
20 января 2022 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi