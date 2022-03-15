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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине Лавров: РФ и Иран готовят документы, фиксирующие новое качество партнерства стран
В регионе
15 марта 2022 г. 13:42
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Между Россией и Ираном готовятся к подписанию новые документы, которые призваны зафиксировать новое качество партнерства двух стран.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Также Сергей Лавров отметил, что Россия ценит объективную позицию Ирана по тому, что происходит в Украине.

"Хочу отметить, что мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит в Украине", - сказал руководитель российского дипведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran XİN başçıları Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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