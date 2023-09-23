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Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
23 сентября 2023 г. 06:09
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что стороны обменялись мнениями по ключевым международным темам. Также была затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, как подчеркнули в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня.

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