Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что стороны обменялись мнениями по ключевым международным темам. Также была затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, как подчеркнули в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня.