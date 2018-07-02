Главы МИД России и Ирана обсудили сирийский вопрос

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование, проблематику пятого Каспийского саммита и двусторонние отношения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, пятого Каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", - указали в дипведомстве.