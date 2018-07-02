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    Главы МИД России и Ирана обсудили сирийский вопрос

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование, проблематику пятого Каспийского саммита и двусторонние отношения. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

    "Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, пятого Каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", - указали в дипведомстве.

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