Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку к Каспийскому саммиту

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мухаммед Джавад Зариф обсудили 1 марта в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоку и подготовку Пятого каспийского саммита, сообщает Report со ссылкой на сайт российского МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке, а также на подготовку Пятого каспийского саммита", - говорится в сообщении министерства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.