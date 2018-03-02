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    Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку к Каспийскому саммиту

    Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мухаммед Джавад Зариф обсудили 1 марта в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоку и подготовку Пятого каспийского саммита, сообщает Report со ссылкой на сайт российского МИД.

    "Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке, а также на подготовку Пятого каспийского саммита", - говорится в сообщении министерства.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

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