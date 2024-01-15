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Главы МИД России и Ирана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке 

Главы МИД России и Ирана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке  15 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амир- Абдоллахианом.
В регионе
15 января 2024 г. 14:30
Главы МИД России и Ирана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке 

15 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амир- Абдоллахианом.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях.

Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке: "Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена. Министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению".

Министры обсудили задачи дальнейшего развития контактов и координации на всех уровнях, подчеркнув неизменную обоюдную приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета, территориальной целостности и других принципов Устава ООН, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию "большом" межгосударственном договоре между Россией и Ираном.

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