Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле и вопросы двустороннего сотрудничества, передает Report со ссылкой на сайт российского МИД.

"Подчеркнута обоюдная готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.