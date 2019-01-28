 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле

    Беседа состоялась по инициативе иранской стороны

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле и вопросы двустороннего сотрудничества, передает Report со ссылкой на сайт российского МИД.

    "Подчеркнута обоюдная готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

    Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi