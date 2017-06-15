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    Главы МИД России и Франции обсудят в Москве Украину и Сирию

    Захарова: Будут также рассмотрены отдельные вопросы двусторонних отношений

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом обсудят урегулирование ситуации в Сирии и Украине 20 июня в Москве, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Уточняется, что стороны обсудят сотрудничество "в борьбе с терроризмом, в урегулировании кризисов в Сирии и на Украине".

    "Будут также рассмотрены отдельные вопросы двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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