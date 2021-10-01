Главы МИД России и Армении обсудили вопрос передачи Азербайджану карт минных полей

Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров провели в пятницу телефонный разговор и обсудили карабахскую тематику.

Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров провели в пятницу телефонный разговор и обсудили карабахскую тематику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

"Особое внимание уделено проблематике региональной стабильности и безопасности, в первую очередь - реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Главы МИД двух стран акцентировали важность последовательного решения насущных гуманитарных вопросов, прежде всего возвращения удерживаемых лиц, передачи карт минных полей и сохранения объектов культурного наследия.

Россия выразила удовлетворение результатами встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.