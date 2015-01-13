Главы МИД России и Армении обсудили убийство семьи в Гюмри

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждалось убийство семьи Аветисянов в городе Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе беседы министры отметили важность сотрудничества между компетентными органами Армении и России в связи с этим делом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Сергей Лавров попросил передать соболезнования родным и близким жертв убийства и заверил, что российская сторона будет оказывать необходимую поддержку для скорейшего раскрытия преступления.

Семья из шести человек была расстреляна в понедельник утром в армянском городе Гюмри.

В совершении преступления подозревается российский военнослужащий Валерий Пермяков, проходящий службу на российской военной базе в Гюмри. 12 января подозреваемый при попытке скрыться был задержан на границе с Турцией.