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Главы МИД России и Армении обсудили проработку мирного договора Еревана и Баку

Главы МИД России и Армении обсудили проработку мирного договора Еревана и Баку Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили дальнейшие шаги в контексте проработки параметров мирного договора между Ереваном и Баку.
В регионе
5 сентября 2022 г. 22:54
Главы МИД России и Армении обсудили проработку мирного договора Еревана и Баку

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили дальнейшие шаги в контексте проработки параметров мирного договора между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В фокусе внимания была региональная проблематика. Подтверждена приверженность всеобъемлющему выполнению договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Обсуждены дальнейшие шаги в контексте разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также проработки параметров мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в публикации российского ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov və Mirzoyan İrəvanla Bakı arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasını müzakirə ediblər

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