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Главы МИД России и Армении обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Главы МИД России и Армении обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку.
В регионе
23 мая 2022 г. 22:08
Главы МИД России и Армении обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом сообщает МИД РФ.

"Рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Подтверждена приверженность их всеобъемлющему выполнению, в частности в плане запуска проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы и нормализации отношений между Ереваном и Баку", - говорится в заявлении МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistanın XİN başçıları İrəvan-Bakı münasibətlərini müzakirə ediblər

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