О нас
Аудио новости

Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
В регионе
15 апреля 2022 г. 15:09
Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. Особое внимание уделено подготовке официального визита премьер-министра Армении Пашиняна в Россию, включая подписание пакета двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Также дипломаты обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Были затронуты перспективы согласования мирного договора между Баку и Ереваном при посредничестве российской стороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian, Armenian FMs mull implementation of trilateral agreements
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

Другие новости из категории

Турция ведет переговоры о заблокированных судах у побережья Черного моря
Турция ведет переговоры о заблокированных судах у побережья Черного моря
15 апреля 2022 г. 14:18
МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны
МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны
15 апреля 2022 г. 13:55
Генштаб ВС Украины опубликовал данные о потерях ВС России на 51-й день войны
Генштаб ВС Украины опубликовал данные о потерях ВС России на 51-й день войны
15 апреля 2022 г. 13:13
Член Совета Федерации РФ: Спецоперация в Украине скоро закончится
Член Совета Федерации РФ: Спецоперация в Украине скоро закончится
15 апреля 2022 г. 12:33
Гурбангулы Бердымухамедов избран в состав Совета аксакалов ОТГ
Гурбангулы Бердымухамедов избран в состав Совета аксакалов ОТГ
15 апреля 2022 г. 12:28
Президент Туркменистана посетил порт Туркменбаши
Президент Туркменистана посетил порт Туркменбаши
15 апреля 2022 г. 11:11
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 235 человек 
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 235 человек 
15 апреля 2022 г. 11:04
С начала войны в Украине погибли 198 детей
С начала войны в Украине погибли 198 детей
15 апреля 2022 г. 10:54
Армения расплачивается за российский газ в рублях
Армения расплачивается за российский газ в рублях
15 апреля 2022 г. 09:13
Минобороны России: Спецслужбы НАТО прослушивают сотовые телефоны
Минобороны России: Спецслужбы НАТО прослушивают сотовые телефоны
15 апреля 2022 г. 08:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi