Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. Особое внимание уделено подготовке официального визита премьер-министра Армении Пашиняна в Россию, включая подписание пакета двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Также дипломаты обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Были затронуты перспективы согласования мирного договора между Баку и Ереваном при посредничестве российской стороны.