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Главы МИД РФ и Ирана высказали обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

Главы МИД РФ и Ирана высказали обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Али Багери Кани.
В регионе
28 июня 2024 г. 22:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Али Багери Кани.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы приоритетное внимание было уделено складывающейся ситуации на Ближнем Востоке. Стороны высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта. Акцентирован приоритет решения существующих проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İranın XİN başçıları Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

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