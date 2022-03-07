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Главы МИД РФ и Ирана обсудили Украину

Главы МИД РФ и Ирана обсудили Украину Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине и сирийское урегулирование.
В регионе
7 марта 2022 г. 19:38
Главы МИД РФ и Ирана обсудили Украину

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине и сирийское урегулирование.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov iranlı həmkarı ilə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

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