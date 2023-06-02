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Главы МИД РФ и Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД

Главы МИД РФ и Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В регионе
2 июня 2023 г. 17:54
Главы МИД РФ и Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ в пятницу.

Министры условились продолжать тесный контакт по всем интересующим вопросам. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. При этом было выражено взаимное удовлетворение достигнутым уровнем внешнеполитической координации Москвы и Тегерана", - отметили в МИД.

"При рассмотрении двусторонней повестки дня акцент был сделан на наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Министры условились о продолжении тесных контактов по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес", - сообщили в министерстве.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совбеза ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерное соглашение, однако весной 2022 года переговоры по восстановлению СВПД фактически прекратились из-за ухудшения отношений между США и Ираном.

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