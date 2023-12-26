Главы МИД РФ и Ирана обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре выразили настрой на наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре выразили настрой на наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном", - указали в МИД.

В министерстве добавили, что в развитие контактов на различных уровнях были также обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.