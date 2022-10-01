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Главы МИД Польши и Франции обсудили отправку миссии ОБСЕ на границу Азербайджана и Армении

Главы МИД Польши и Франции обсудили отправку миссии ОБСЕ на границу Азербайджана и Армении Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау обсудил с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна возможность отправки миссии организации в зону конфликта на азербайджано-армянской границе.
В регионе
1 октября 2022 г. 18:37
Главы МИД Польши и Франции обсудили отправку миссии ОБСЕ на границу Азербайджана и Армении

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау обсудил с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна возможность отправки миссии организации в зону конфликта на азербайджано-армянской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

"Министр Збигнев Рау провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Франции", - указано в сообщении. "Обсуждались последние события на границе Армении и Азербайджана и потенциальная возможность отправки в этот регион миссии ОБСЕ", - сообщил МИД Польши.

Напомним, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения.

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Версия на азербайджанском языке Polşa və Fransa XİN başçıları Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə ATƏT missiyasının göndərilməsini müzakirə ediblər

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