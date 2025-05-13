Главы МИД ОАЭ и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе Тегерана

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в Абу-Даби встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в Абу-Даби встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Report , об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Министры обсудили ход переговоров между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Стороны отметили важность консультаций Вашингтона и Тегерана для "укрепления основ безопасности и стабильности в регионе", говорится в сообщении.

Напомним, что 10 мая Арагчи посетил Саудовскую Аравию и Катар. На следующий день в Омане прошел четвертый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как отметил по итогам переговоров глава МИД Ирана, этот раунд был более серьезным и откровенным, чем предыдущие, а позиции сторон сблизились.