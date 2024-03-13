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Главы МИД, МО и нацразведки Турции проведут в Багдаде совещание по безопасности

Главы МИД, МО и нацразведки Турции проведут в Багдаде совещание по безопасности Руководители МИД, Минобороны и Национальной разведслужбы (MIT) Турции 14 марта проведут в Багдаде совещание по безопасности со своими иракскими коллегами.
В регионе
13 марта 2024 г. 19:07
Главы МИД, МО и нацразведки Турции проведут в Багдаде совещание по безопасности

Руководители МИД, Минобороны и Национальной разведслужбы (MIT) Турции 14 марта проведут в Багдаде совещание по безопасности со своими иракскими коллегами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Анкаре официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

"14 марта состоится совещание по безопасности в Багдаде. Участвуют главы МИД [Хакан Фидан], Минобороны [Яшар Гюлер] и MIT [Ибрагим Калын]. В центре обсуждения будут вопросы безопасности и военное сотрудничество, общее видение проблемы борьбы с терроризмом. И конкретные шаги в этих сферах", - сказал дипломат.

Он добавил, что ранее "и Турция, и Ирак совместно подчеркнули, что Рабочая партия Курдистана (РKK) является общей угрозой для обеих стран". Это, по его словам, "является знаком к тому, что иракское руководство начало вырабатывать позицию в вопросе борьбы с РKK, что с удовлетворением отмечают в Анкаре".

Дипломат также напомнил, что в Ираке присутствуют американские военные и тема возможной новой военной операции Турции в Северном Ираке так или иначе поднималась. Однако, по его словам, Анкара "не будет спрашивать ни у кого разрешения на проведение операций против РKK и непосредственных угроз ее собственной нацбезопасности" и "в таком ключе [разрешения на противодействие террористам] диалог с США она не ведет".

Кроме того, в четверг в ходе контактов в Багдаде, как сообщил Кечели, будет обсуждаться подготовка визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Ранее замглавы МИД Турции Ахмет Йылдыз, находящийся с визитом в Багдаде, сообщил, что такой визит планируется до конца апреля. Это станет первой за последние 12 лет официальной поездкой турецкого лидера в Ирак.

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