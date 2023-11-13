Главы МИД, Минобороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ встретятся в Минске

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится 22 ноября в Минске.

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится 22 ноября в Минске.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Казахстанскую делегацию будут представлять заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов и министр обороны Руслан Жаксылыков.

"В ходе заседания запланирован обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельности Организации в межсессионный период", - отметил он.

Ожидается, что участники заседания в Минске примут решения по различным вопросам развития системы коллективной безопасности, примут ряд политических заявлений, а также одобрят проекты документов, которые будут вынесены на рассмотрение глав государств в ходе сессии Совета коллективной безопасности.