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Главы МИД, Минобороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ встретятся в Минске

Главы МИД, Минобороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ встретятся в Минске Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится 22 ноября в Минске.
В регионе
13 ноября 2023 г. 16:42
Главы МИД, Минобороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ встретятся в Минске

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится 22 ноября в Минске.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Казахстанскую делегацию будут представлять заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов и министр обороны Руслан Жаксылыков.

"В ходе заседания запланирован обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельности Организации в межсессионный период", - отметил он.

Ожидается, что участники заседания в Минске примут решения по различным вопросам развития системы коллективной безопасности, примут ряд политических заявлений, а также одобрят проекты документов, которые будут вынесены на рассмотрение глав государств в ходе сессии Совета коллективной безопасности.

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Версия на английском языке FMs, defense ministers, heads of CSTO Security Council Secretaries Committee to meet in Minsk

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