Главы МИД Китая и Турции провели встречу в Анкаре

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Анкаре выступили против политизации и стигматизации вакцин от коронавируса.

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Анкаре выступили против политизации и стигматизации вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай будет поддерживать Турцию в борьбе с эпидемией, пока она не добьется полной победы", - приводит телеканал слова министра иностранных дел КНР. Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в том, что "традиционная дружба Китая и Турции в совместной борьбе с пандемией будет и дальше крепнуть".

"Некоторые силы пытаются политизировать и навешивать ярлыки на вакцины", - продолжил Ван И. "Очевидно, это не поспособствует международному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому", - подчеркнул он.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что "турецкая сторона высоко ценит и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с КНР в области вакцин". "(Турция) выступает против политизации вакцин и готова работать с Китаем для содействия построению здорового сообщества", - резюмировал он.