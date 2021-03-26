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Главы МИД Китая и Турции провели встречу в Анкаре

Главы МИД Китая и Турции провели встречу в Анкаре Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Анкаре выступили против политизации и стигматизации вакцин от коронавируса.
В регионе
26 марта 2021 г. 07:56
Главы МИД Китая и Турции провели встречу в Анкаре
Ван И и Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Анкаре выступили против политизации и стигматизации вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай будет поддерживать Турцию в борьбе с эпидемией, пока она не добьется полной победы", - приводит телеканал слова министра иностранных дел КНР. Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в том, что "традиционная дружба Китая и Турции в совместной борьбе с пандемией будет и дальше крепнуть".

"Некоторые силы пытаются политизировать и навешивать ярлыки на вакцины", - продолжил Ван И. "Очевидно, это не поспособствует международному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому", - подчеркнул он.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что "турецкая сторона высоко ценит и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с КНР в области вакцин". "(Турция) выступает против политизации вакцин и готова работать с Китаем для содействия построению здорового сообщества", - резюмировал он.

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