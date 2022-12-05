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Главы МИД Казахстана и Греции подписали соглашение по подготовке дипломатов

Главы МИД Казахстана и Греции подписали соглашение по подготовке дипломатов Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан.
В регионе
5 декабря 2022 г. 13:26
Главы МИД Казахстана и Греции подписали соглашение по подготовке дипломатов

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МИД страны.

В рамках визита Дендиас и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберды подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке дипломатов.

Тлеуберды рассказывая о важных событиях этого года в дипотношениях между двумя странами, отметил, что в июне этого года начала работу новая экономическая платформа - Казахстанско-греческий деловой совет.

"Это является свидетельством роста взаимного интереса деловых кругов к установлению взаимовыгодных отношений", - сказал Мухтар Тлеуберды, отметив, что другим важным событием является пятое заседание казахстанско-греческой межправкомиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. В результате стороны договорились о дальнейшем развитии отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, энергетики, транспорта, образования и науки.

Глава МИД Казахстана отметил, что в этом году авиакомпания Air Astana запустила прямой рейс между Алматы и Ираклионом во время летнего сезона. А 25 ноября в греческом городе Ахарне установили памятник в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией.

Дендиас в свою очередь отметил, что существует большой потенциал в развитии двусторонней торговли, энергетики, сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства.

За 10 месяцев текущего года объем товарооборота между Казахстаном и Грецией составил 1,4 млрд долларов. Это на 28% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Версия на английском языке Kazakh, Greek FMs ink deal on training of diplomats

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