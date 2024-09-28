Главы МИД Ирана, России и Турции провели очередную встречу по Сирии

Министры иностранных дел Ирана, России и Турции Аббас Арагчи, Сергей Лавров и Хакан Фидан провели на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу в астанинском формате по Сирии.

Министры иностранных дел Ирана, России и Турции Аббас Арагчи, Сергей Лавров и Хакан Фидан провели на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу в астанинском формате по Сирии.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Министр Хакан Фидан принял участие во встрече глав МИД "Астанинской платформы", состоявшейся в Нью-Йорке на полях 79-й Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

В российском дипведомстве по итогам встречи отметили, что стороны подтвердили намерение организовать 22-ю международную встречу по Сирии в координации с властями Казахстана.

"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране. Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран - гарантов астанинского процесса по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - отметили в МИД РФ.