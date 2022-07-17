Главы МИД Ирана и Турции провели телефонный разговор в преддверии визита Эрдогана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в ходе телефонного разговора в субботу.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в ходе телефонного разговора в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ИРНА.

Высокопоставленные дипломаты обсудили вопросы, связанные с политическими отношениями между двумя странами, а также предстоящим в понедельник официальным визитом в Тегеран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран.

Эрдоган, возглавляющий высокопоставленную делегацию турецких политических и экономических чиновников, прибудет в иранскую столицу в понедельник днем.

Его визит состоится по официальному приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.

Эрдоган примет участие в совместной встрече с Раиси и их российским коллегой Владимиром Путиным во вторник вечером, которая состоится в рамках Астанинского формата, направленного на урегулирование многолетнего кризиса в Сирии.