Главы МИД Ирана и Турции провели телефонный разговор в преддверии визита Эрдогана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в ходе телефонного разговора в субботу.
Высокопоставленные дипломаты обсудили вопросы, связанные с политическими отношениями между двумя странами, а также предстоящим в понедельник официальным визитом в Тегеран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран.
Эрдоган, возглавляющий высокопоставленную делегацию турецких политических и экономических чиновников, прибудет в иранскую столицу в понедельник днем.
Его визит состоится по официальному приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.
Эрдоган примет участие в совместной встрече с Раиси и их российским коллегой Владимиром Путиным во вторник вечером, которая состоится в рамках Астанинского формата, направленного на урегулирование многолетнего кризиса в Сирии.