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Главы МИД Ирана и России обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Главы МИД Ирана и России обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки в контексте переговоров по ней, возобновившихся в Вене в декабре 2021 года.
В регионе
17 января 2022 г. 21:49
Главы МИД Ирана и России обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки в контексте переговоров по ней, возобновившихся в Вене в декабре 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского дипведомства, распространенном в понедельник.

"Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Помимо переговоров по восстановлению реализации ядерной сделки, стороны обсудили двусторонние отношения и будущие политические контакты.

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