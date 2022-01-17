Главы МИД Ирана и России обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки в контексте переговоров по ней, возобновившихся в Вене в декабре 2021 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки в контексте переговоров по ней, возобновившихся в Вене в декабре 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского дипведомства, распространенном в понедельник.

"Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Помимо переговоров по восстановлению реализации ядерной сделки, стороны обсудили двусторонние отношения и будущие политические контакты.