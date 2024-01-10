Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе телефонного разговора министры рассмотрели "некоторые вопросы двусторонних отношений, включая транзит товаров и работу над соглашением о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве".

В заявлении ведомства отмечается, что стороны также обсудили ход строительства железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.