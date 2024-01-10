О нас

Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве

Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
В регионе
10 января 2024 г. 00:26
Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе телефонного разговора министры рассмотрели "некоторые вопросы двусторонних отношений, включая транзит товаров и работу над соглашением о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве".

В заявлении ведомства отмечается, что стороны также обсудили ход строительства железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
9 января 2024 г. 15:02
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов
9 января 2024 г. 11:46
Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях
Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях
9 января 2024 г. 11:41
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
9 января 2024 г. 10:51
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом
9 января 2024 г. 10:49
От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь лидера ОАЭ
ФотоОт имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь лидера ОАЭ
8 января 2024 г. 22:40
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
8 января 2024 г. 15:31
Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов
Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов
8 января 2024 г. 15:27
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi