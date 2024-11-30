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Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону эскалацию ситуации в Сирии

Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону эскалацию ситуации в Сирии Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лаврова обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию в Сирии.
В регионе
30 ноября 2024 г. 19:10
Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону эскалацию ситуации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

"30 ноября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А.Арагчи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с "террористической вылазкой" вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. Подтверждена решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности САР.

Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата".

Напомним, что ранее Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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Версия на азербайджанском языке Araqçı Lavrova zəng edərək Suriyadakı eskalasiyanı müzakirə edib

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