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Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
В регионе
17 января 2024 г. 19:55
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что безопасность Ирана - это также безопасность Пакистана, и если существует угроза на земле Пакистана против Ирана, то Исламабад должен принять соответствующие меры.

Он также попросил Иран предоставить Пакистану информацию о террористических группах в Пакистане в рамках совместного сотрудничества между двумя странами.

Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

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Версия на английском языке Iranian, Pakistani FMs mull latest tension in region 
Версия на азербайджанском языке İran və Pakistan XİN başçıları bölgədəki son gərginliyi müzakirə ediblər

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