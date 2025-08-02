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Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили в Исламабаде вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили в Исламабаде вопросы двустороннего сотрудничества Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар встретился в Исламабаде с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
В регионе
2 августа 2025 г. 21:46
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили в Исламабаде вопросы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар встретился в Исламабаде с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом говорится в публикации пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Отметим, что Арагчи прибыл в Исламабад в составе делегации, сопровождающей президента Ирана Масуда Пезешкиана в рамках двухдневного государственного визита в Пакистан.

"В ходе встречи стороны провели предварительные обсуждения ключевых вопросов, требующих решения на высшем уровне. В их числе – региональное развитие, двусторонняя торговля и взаимодействие, энергетическое сотрудничество, а также необходимость укрепления механизмов регулярных консультаций и координации", - говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана прибыл в Лахор по приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. По данным Tasnim News, в Лахоре Пезешкиана встретили Шахбаз Шариф и губернатор провинции Сардар Салим Хайдер Хан.

"Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность углублению давних братских связей между Пакистаном и Ираном. Они также подчеркнули важность постоянного диалога, расширения сотрудничества в сфере экономики и безопасности, а также расширения социокультурных связей между двумя народами", - говорится в релизе МИД Пакистана.

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