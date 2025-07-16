Главы МИД Ирана и Китая обсудили двусторонние отношения

Министры иностранных дел Ирана и Китая Аббас Арагчи и Ван И обсудили региональные и глобальные события, а также ключевые аспекты двусторонних отношений.

Министры иностранных дел Ирана и Китая Аббас Арагчи и Ван И обсудили региональные и глобальные события, а также ключевые аспекты двусторонних отношений.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Mehr.

Иранский министр выразил признательность Китаю за его позицию, осуждающую агрессию Израиля и США против территориальной целостности и суверенитета Ирана, а также грубое нарушение ими Устава ООН и норм международного права.

Ван И подтвердил твердую поддержку Китаем территориальной целостности, суверенитета и национальной безопасности Ирана. Он также подчеркнул важность продолжения двусторонних и многосторонних усилий по деэскалации напряженности.