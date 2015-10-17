​Главы МИД Ирана и Германии обсудили вопрос борьбы с терроризмом

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Главы МИД Ирана и Германии Мохаммад Джавад Зариф и Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу в Тегеране перед началом заседания целевой группы Мюнхенской конференции по безопасности обсудили вопросы борьбы с терроризмом и защиты прав человека, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудили сегодня двусторонние отношения между нашими странами, а также ряд политических вопросов - таких, как терроризм и права человека. Нам удалось достичь положительных подвижек по ряду пунктов", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам состоявшихся двухсторонних переговоров.

Иранский министр иностранных дел также выразил надежду, что "недавний визит германской делегации в Тегеран заложил почву для успешного сотрудничества" между двумя странами.

Помимо Зарифа и Штайнмайера в конференции также примут участие министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани, глава МИД Ирака Ибрахим Аль-Джаафари, премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Идрис Барзани, заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эззеддин Рамзи, заместитель генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид, а также представители правительств различных арабских государств, парламентарии из европейских стран, представители неправительственных организаций.

Участники конференции обсудят выполнение соглашения по иранской ядерной программе, роль Ирана в регионе, архитектуру безопасности Ближнего Востока, а также экономические и энергетические последствия реализации СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по иранской ядерной программе.