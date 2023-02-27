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Главы МИД Ирана и Армении провели встречу в рамках сессии Совета ООН в Женеве

Главы МИД Ирана и Армении провели встречу в рамках сессии Совета ООН в Женеве Министры иностранных дел Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиан провели встречу в рамках 52-й очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
В регионе
27 февраля 2023 г. 14:50
Главы МИД Ирана и Армении провели встречу в рамках сессии Совета ООН в Женеве

Министры иностранных дел Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиан провели встречу в рамках 52-й очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Другие детали встречи не приводятся.

Отметим, что форум пройдет с 27 февраля по 4 апреля. Он станет самым продолжительным с момента образования СПЧ в 2006 году. Будут рассмотрены проблемы, связанные с борьбой с расовой дискриминацией и насилием в отношении детей, положением лиц с инвалидностью, обеспечением права на питание и развитие.

Представители 47 стран, входящих в Совет, обсудят также ситуацию в Украине, Афганистане, Сирии и других странах.

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