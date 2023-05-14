Главы МИД и МВД Турции проголосовали на выборах

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МВД Сулейман Сойлу проголосовали на президентских и парламентских выборах.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МВД Сулейман Сойлу проголосовали на президентских и парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, М.Чавушоглу посетил избирательный участок в Анкаре, а С.Сойлу воспользовался правом голоса в Стамбуле.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. Зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель. Из них около 5 млн человек впервые воспользуются правом голоса.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.