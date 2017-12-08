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    Главы МИД Грузии и Армении обсудили ситуацию в регионе

    Грузинский министр несколько дней назад отменил свой визит в Ереван

    Тбилиси. 8 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Михаил Джаналидзе в рамках 24-го заседания СМИД ОБСЕ встретился со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

    Как передает грузинское бюро Report, во время встречи обсуждались организация встреч на высоком уровне, двухстороннее сотрудничество, ситуация и вопросы безопасности в регионе.

    Напомним, что грузинский министр несколько дней назад отменил свой визит в Ереван.

    Пока неизвестно, когда визит будет реализован. 

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