Главы МИД Франции и Турции обсудили вопросы экспорта украинского зерна через Черное море

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом перспективы экспорта украинского зерна через Черное море после прекращения действия "зерновой сделки".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом перспективы экспорта украинского зерна через Черное море после прекращения действия "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Министр Колонна и министр Фидан провели телефонный разговор в четверг, - говорится в распространенном сообщении. - Главы ведомств обсудили ситуацию в Черном море и вопросы вывоза украинского зерна после прекращения так называемой зерновой сделки".

17 июля РФ отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.