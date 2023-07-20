Главы МИД ЕС продлили беспошлинный ввоз сельхозпродукции из Молдовы

Министры иностранных дел Евросоюза продлили до 24 июля 2024 года беспошлинный ввоз некоторых категорий сельхозтоваров из Молдовы.

Министры иностранных дел Евросоюза продлили до 24 июля 2024 года беспошлинный ввоз некоторых категорий сельхозтоваров из Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из распространенного заявления Совета ЕС.

Согласно документу, продление беспошлинного ввоза слив, яблок, столового винограда, томатов, чеснока, вишни и виноградного сока "поддержит экономику страны".

Отмечается, что в 2023 году импорт этих товаров полностью либерализован, "поскольку действующее законодательство приостанавливает все действующие тарифные квоты.

Ранее продление беспошлинного ввоза поддержал Европарламент.