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Главы МИД БРИКС 10-11 июня обсудят глобальное управление и решение конфликтов

Главы МИД БРИКС 10-11 июня обсудят глобальное управление и решение конфликтов Главы внешнеполитических ведомств стран-членов БРИКС 10-11 июня в Нижнем Новгороде обсудят глобальное управление, урегулирование конфликтов и взаимодействие на многосторонних площадках.
В регионе
7 июня 2024 г. 11:25
Главы МИД БРИКС 10-11 июня обсудят глобальное управление и решение конфликтов

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов БРИКС 10-11 июня в Нижнем Новгороде обсудят глобальное управление, урегулирование конфликтов и взаимодействие на многосторонних площадках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях ПМЭФ.

"В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить актуальные вопросы международных отношений, международной повестки дня, совершенствование системы глобального управления с акцентом на повышение роли развивающихся стран, урегулирование конфликтов, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках", - сказала она.

Дипломат отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров на полях совещания глав МИД БРИКС проведет "марафон двусторонних встреч".

Кроме того, Захарова указала, что министры иностранных дел наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему в Казани 16-му саммиту БРИКС.

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Версия на английском языке BRICS foreign ministers to discuss global governance and conflict resolution

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