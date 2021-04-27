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Главы МИД Азербайджана и России обсудили предстоящие контакты на высоком уровне

Главы МИД Азербайджана и России обсудили предстоящие контакты на высоком уровне Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили предстоящие контакты на высоком уровне.
В регионе
27 апреля 2021 г. 19:22
Главы МИД Азербайджана и России обсудили предстоящие контакты на высоком уровне
Джейхун Байрамов и  Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону предстоящие контакты на высоком уровне и деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне. Проведен обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.

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