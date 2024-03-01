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Главы МИД Турции и Армении подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений

Главы МИД Турции и Армении подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Встреча прошла в Анталье в рамках дипломатического форума.
В регионе
1 марта 2024 г. 20:52
Главы МИД Турции и Армении подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений

Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Встреча прошла в Анталье в рамках дипломатического форума.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"1 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщает МИД. В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мыслями о возможных конкретных шагах в этом направлении", - говорится в сообщении

Стороны обсудили также ситуацию в мире и регионе, отмечается в релизе.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ermənistan XİN başçıları münasibətləri tam normallaşdırmağa hazır olduqlarını təsdiqləyiblər
Версия на английском языке Foreign ministers of Türkiye, Armenia confirm readiness to achieve full normalization of ties

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