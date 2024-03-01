Главы МИД Турции и Армении подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений

Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Встреча прошла в Анталье в рамках дипломатического форума.

Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Встреча прошла в Анталье в рамках дипломатического форума.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"1 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщает МИД. В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мыслями о возможных конкретных шагах в этом направлении", - говорится в сообщении

Стороны обсудили также ситуацию в мире и регионе, отмечается в релизе.