Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи,
В регионе
11 августа 2025 г. 20:30
Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как сообщает Report ссылаясь на армянские СМИ, в ходе беседы Мирзоян коснулся итогов встреч с лидерами Азербайджана и США, прошедших в Вашингтоне 8 августа, включая достигнутые договоренности о разблокировании и развитии региональных транспортных коммуникаций, а также дальнейших совместных шагов.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Совместная декларация Баку и Еревана подтверждает, что эксплуатация инфраструктур, в том числе тех, что будут построены в Армении с участием США, будет происходить с учетом территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции государств.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к предстоящим консультациям и контактам на высоком уровне между Арменией и Ираном.

Версия на английском языке Armenian, Iranian FMs discuss outcomes of Washington talks
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və İran XİN başçıları Vaşinqtondakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib

