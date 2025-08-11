Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи,

Как сообщает Report ссылаясь на армянские СМИ, в ходе беседы Мирзоян коснулся итогов встреч с лидерами Азербайджана и США, прошедших в Вашингтоне 8 августа, включая достигнутые договоренности о разблокировании и развитии региональных транспортных коммуникаций, а также дальнейших совместных шагов.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Совместная декларация Баку и Еревана подтверждает, что эксплуатация инфраструктур, в том числе тех, что будут построены в Армении с участием США, будет происходить с учетом территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции государств.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к предстоящим консультациям и контактам на высоком уровне между Арменией и Ираном.