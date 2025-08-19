О нас

Главы МИД Армении и Ирана обсудили региональные процессы

Главы МИД Армении и Ирана обсудили региональные процессы Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 августа встретился с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, который прибыл в Ереван в составе делегации президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В регионе
19 августа 2025 г. 19:33
Главы МИД Армении и Ирана обсудили региональные процессы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 августа встретился с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, который прибыл в Ереван в составе делегации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Армении.

Согласно информации, Мирзоян и Арагчи подчеркнули важность достигнутых договоренностей в контексте развития стратегического партнерства между двумя странами и обсудили работу, которая будет проводиться в этом направлении.

В продолжение обсуждений на уровне руководителей министры иностранных дел Армении и Ирана также коснулись возможностей, открывающихся через разблокирование региональных коммуникаций, и достигнутого в этом вопросе взаимопонимания (имеется ввиду "маршрут Трампа" - ред.)

Версия на азербайджанском языке Ermənistan və İran XİN rəhbərləri regional prosesləri müzakirə edib

