Главы МИД Армении и Ирана обсудили региональные процессы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 августа встретился с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, который прибыл в Ереван в составе делегации президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД Армении.
Согласно информации, Мирзоян и Арагчи подчеркнули важность достигнутых договоренностей в контексте развития стратегического партнерства между двумя странами и обсудили работу, которая будет проводиться в этом направлении.
В продолжение обсуждений на уровне руководителей министры иностранных дел Армении и Ирана также коснулись возможностей, открывающихся через разблокирование региональных коммуникаций, и достигнутого в этом вопросе взаимопонимания (имеется ввиду "маршрут Трампа" - ред.)