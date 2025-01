Главы МИД Армении и Грузии Арарат Мирзоян и Мака Бочорошвили приступили к переговорам тет-а-тет в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее сообщалось о том, что по итогам переговоров будет проведена совместная пресс-конференция Мирзояна и Бочоришвили.