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Главы МИД Армении и Бельгии обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном

Главы МИД Армении и Бельгии обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал главу МИД Бельгии Хаджу Лябиб о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
11 июля 2024 г. 10:46
Главы МИД Армении и Бельгии обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал главу МИД Бельгии Хаджу Лябиб о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Мирзоян написал в соцсети "Х".

Встреча состоялась в рамках его визита в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

"Состоялась интересная беседа о путях дальнейшего укрепления армяно-бельгийских связей и партнерства с ЕС. Мы ценим то, чего достигли, и стремимся к большему. Обменялись мнениями по региональным вопросам и процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan belçikalı həmkarı ilə Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesini müzakirə edib

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