Главы МИД Армении и Бельгии обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал главу МИД Бельгии Хаджу Лябиб о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал главу МИД Бельгии Хаджу Лябиб о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Мирзоян написал в соцсети "Х".

Встреча состоялась в рамках его визита в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

"Состоялась интересная беседа о путях дальнейшего укрепления армяно-бельгийских связей и партнерства с ЕС. Мы ценим то, чего достигли, и стремимся к большему. Обменялись мнениями по региональным вопросам и процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.