О нас

Главы МИД 12 стран ЕС призвали Борреля выступить с заявлением по ситуации в Грузии

Главы МИД 12 стран ЕС призвали Борреля выступить с заявлением по ситуации в Грузии Министры иностранных дел 12 европейских государств призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.
В регионе
13 мая 2024 г. 14:28
Главы МИД 12 стран ЕС призвали Борреля выступить с заявлением по ситуации в Грузии

Министры иностранных дел 12 европейских государств призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции в своем обращении к Боррелю отметили, что "прямое и четкое послание сегодня имеет большое значение для обеспечения европейского будущего Грузии завтра".

Министры этих стран считают, что после недавнего выступления почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили стало очевидно, что правительство Грузии "отдалилось от демократического Запада и его стандартов", применяя "насилие против мирных протестующих и журналистов, освещающих протесты".

Отметим, что сегодня в Тбилиси полиция на митинге против проекта закона об иноагентах задержала 20 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreign ministers of 12 EU countries urge Borrell to make statement on situation in Georgia

Экслюзивные новости

ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi