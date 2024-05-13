Главы МИД 12 стран ЕС призвали Борреля выступить с заявлением по ситуации в Грузии

Министры иностранных дел 12 европейских государств призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Министры иностранных дел 12 европейских государств призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции в своем обращении к Боррелю отметили, что "прямое и четкое послание сегодня имеет большое значение для обеспечения европейского будущего Грузии завтра".

Министры этих стран считают, что после недавнего выступления почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили стало очевидно, что правительство Грузии "отдалилось от демократического Запада и его стандартов", применяя "насилие против мирных протестующих и журналистов, освещающих протесты".

Отметим, что сегодня в Тбилиси полиция на митинге против проекта закона об иноагентах задержала 20 человек.