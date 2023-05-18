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Главы Кыргызстана и КНР обсудили ключевые направления сотрудничества

Главы Кыргызстана и КНР обсудили ключевые направления сотрудничества Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18 мая в рамках госвизита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
В регионе
18 мая 2023 г. 10:24
Главы Кыргызстана и КНР обсудили ключевые направления сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18 мая в рамках госвизита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Они обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества, повестку предстоящего саммита "Китай-Центральная Азия", реализацию договоренностей на высшем уровне, а также совместные проекты в различных сферах.

Говоря о саммите "Китай-Центральная Азия", председатель КНР акцентировал внимание на том, что он станет важной вехой и откроет новую эру в сотрудничестве. Он заметил, что нужно укреплять этот формат взаимодействия.

Си Цзиньпин также обозначил ключевые направления совместного сотрудничества - увеличение взаимного товарооборота, практическая реализация программ торгово-экономического сотрудничества, увеличение числа прямых авиарейсов, установление побратимских связей между регионами, обмен по линии правоохранительных органов, укрепление традиционной дружбы и сотрудничества, вывод двухсторонних отношений на новый уровень, реализация проектов в сфере гидроэнергетики и др.

Председатель КНР также выразил готовность к сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, транспорта, образования, модернизации контрольно-пропускных пунктов, глобальной и региональной безопасности.

Особое внимание в ходе двухсторонних переговоров лидеры уделили проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, подчеркнули важность ускорения его реализации. Стороны договорились укреплять тесное взаимодействие по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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