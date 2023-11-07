Главы Ирана и Таджикистана подпишут соглашения во время визита Раиси в Душанбе

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе своего визита в Таджикистан планирует заключить со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном несколько соглашений о сотрудничестве.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе своего визита в Таджикистан планирует заключить со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном несколько соглашений о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, после двусторонней встречи президенты примут участие во встрече представителей экономических отраслей и бизнесменов двух стран. На переговорах будет обсуждаться сотрудничество в торговой и экономической сферах, а также международная ситуация, в частности, в секторе Газа.

После подписания документов о сотрудничестве в нескольких сферах Раиси и Рахмон вместе направятся в Узбекистан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте. Подробностей о том, какие именно отрасли затронут планируемые соглашения, агентство не привело.